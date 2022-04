Record Store Day in Breda toont kracht van oude elpee

Beton brokkelt af in parkeerga­ra­ge Ikea Breda: ‘Geen direct gevaar voor bezoekers’

BREDA - In de parkeergarage van Ikea in Breda zijn scheuren in het beton aangetroffen. Volgens Ikea is er geen sprake van instortingsgevaar. Toch zijn inspecteurs van de gemeente op onderzoek uit.

21 april