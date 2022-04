Recreatiedomein De Mosten in Meer opent nieuw zwemseizoen

De voorbereidingen zijn getroffen. De zwemvijver is weer gevuld. Op 1 mei is het weer tijd om het zwemseizoen op gang te fluiten. Het voorseizoen loopt van 1 mei tot 25 juni. Dan kan je alle woensdagen, feestdagen en weekenddagen terecht in de Mosten om te zwemmen onder het toeziend oog van de redders en dat telkens van 10 tot 18 uur. De andere dagen is de speeltuin wel geopend, maar kan je niet zwemmen. Die dagen betaal je geen inkom.