Regionale Prinsen Carnaval stellen zich voor

BREDA/OOSTERHOUT - Zoals gebruikelijk is de elfde van de elfde de dag dat de prinsen carnaval zich aan het publiek tonen. Het Faantelaand (Raamsdonksveer) heeft in de persoon van Bert-Jan van Groezen een nieuwe prins: prins Bertus d’n Leste.

Tijdens het evenement Prinseroile Oep de Kiosk is de oude prins Jacobus d’n 26e afgetoigd en is de nieuwe prins onder het toeziend oog van zijn raad, regelérs, jeugdprins, bestuur en vele toeschouwers gepresenteerd.

Breda en Oosterhout

Ook in het Kielegat (Breda) en in Kaaiendonk (Oosterhout) was het vrijdag feest. Op de Grote Markt in Breda gaf prins Arie d’n Irste rond 17.00 uur het startschot en in Kaaiendonk werd Tom Rademakers (37) uit Oosteind gelanceerd als de nieuwe prins. Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XV wordt gesecondeerd door de nieuwe nar Maaike Caron (28) uit Oosterhout.

Volledig scherm En ja hoor, daar ie hij: de prins van Het Smokkelgat. © Smokkelgat

Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau werd prins Johannes D’n Irste is voor de tweede keer prins van het Smokkelgat, geflankeerd door hofdames Nele en Daisy. Cv de Grenszuukers ging in kroegentocht de hoogheid voorstellen in alle cafés.

Een van de eerste officiële verrichtingen van de prins was het kronen van prinses Daniëlle van soos Stuif Es In. Haar hofdame Kristel, pliessie Alexander en nar Monique werden voorzien van een hoofdtooi.

Volledig scherm De prins van Boemeldonck. © Boemeldonck

Prinsenbeek

Erik van Campen werd in Prinsenbeek Prins Franciscus de Zevenvijftigste van Boemeldonck. Hij is al vele jaren lid van CV De Waaipaolen en is in het dagelijks leven conciërge op de basisschool St. Joseph in Breda. Zijn vader was in 1966 Prins Carnaval in Snerkersdurp. Prins Franciscus de zevenenvijftigste (LVII) wordt begeleid door de hofdames Amy van den Bliek en Denise van den Berg.

Volledig scherm De jeugdprins van Terheijden. © CV De Schraansers

Terheijden

In ’t Schraansersrijk (Terheijden) gaat prins Wollie dun 1ste weer voor in de leut. In een volle zaal in de residentie van TCV De Schraansers werd Sander Woolschot voor de tweede maal op rij gepresenteerd als prins carnaval. Samen met veldwachter Co en de raad is prins Wollie dun 1ste helemaal klaar voor carnaval. Het motto in Traaie luidt dit jaar: ‘Gin gemekker, t ken nog gekker.’ Jeugdprins Hazie d’n 1ste gaat dit jaar voorop met een hele grote enthousiaste jeugdraad.

Dussen

In Eetcafe ’T Pleintje in Klaiendam (Dussen) is prins Bies de Eerste wederom prins carnaval. Het motto voor Carnaval 2023 in Dussen is: ‘Ut Jukt Nog Steeds!?’

Rijen

’t Wringersgat (Rijen) heeft na 55 jaar de eerste prinses: prinses Marcia d’n Irste. Haar echte naam is Marcia Veldhuis. De prinses zal in het gezelschap van haar adjunct Renate en lijfwachten Rens en Joost vanmiddag in De Boodschap aanwezig zijn bij de jeugdprins-verkiezing.

Haagse Beemden (Breda)

Prins Cornillûs zwaait voor derde jaar de scepter in Giegeldonk, de Bredase wijk Haagse Beemden. Hij is ten overstaan van een vol Buurthuis Gageldonk geïnstalleerd als prins van Giegeldonk.

Ulvenhout

Niels Goos is als Nillus XVIII prins carnaval in het Bosuilendorp (Ulvenhout). Ook is er een volledige jeugdraad geïnstalleerd, aangevoerd door jeugdprins Floris, adjudant Brian, hofdame Elise en uilientje Fenne.

Teteringen

Snoek d’n Eerste is tijdens BlersikkenBal in Dorpshuis ’t Web verkozen tot prins van Totdenringen (Teteringen). Dit jaar heeft de prins ook weer twee nieuwe pages: Kim en Danny. Hij wordt bijgestaan door zijn adjudant Marcel.

Volledig scherm En ja heur: 't Ginneken heeft zijn baron weer. © Paul van der ster

’t Ginneken (Breda)

In de Bredase wijk ’t Ginneken is Will Sebregts baron Guillaume Martin de la Triomphe Éblouissant , Constructeur Fanatique de Caillou Bleu et Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires le Dernièrre du Moment. Het motto van het komende carnavalsfeest luidt: ‘W’ebbe ginne sluiting mir!’

Lage Zwaluwe

In het Biesboschrakkersrijk (Lage Zwaluwe) is prins Pimmeke dun Eerste op het zadel gehesen. Jeugdprinses is Myrthe.

Volledig scherm De prins en jeugdprins van het Biesboschrakkersrijk. © CS De Biesboschrakkers

Made

Na twee verloren jaren kwamen alle vierders van het feest der feesten zaterdag bij elkaar op het Raadhuisplein in Made. Daar werd, onder toeziend oog van Oos Jaas, prins Tommes dun Irste (Tommy Hendriks) voor zijn vijfde jaar geïnstalleerd prins der Mayenèrs. Rond de klok van elf over elf was het prins Tommes die de winnaar van de schrètstraid bekend mocht maken: De Yellows met het nummer ‘Ode aan de blaosmuziek’.

Volledig scherm De winnaars van het schrètstraid in Made. © CS De Mayenèrs