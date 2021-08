Reisregels controleren, nog even niet op Hazeldonk-Oost: ‘Zo kunnen we er langzaam aan wennen’

Marlie Voordeman had zich zaterdag voorgenomen om de 1100 kilometer tussen Montpellier en haar woonplaats Den Haag in één ruk te overbruggen. Dan wist ze in ieder geval zeker dat gedoe bij de grens tussen Nederland en België vanwege de aangescherpte maatregelen zou vermijden (zie kader). Maar onderweg was het weer zó slecht: ze besloot samen met haar vier kinderen te overnachten in Nancy.