Rick viel Els een half jaar lastig: ‘Uit alles blijkt dat hij een zorgmijder is’

Els wil niets liever dan dat dit stopt. Ze is zo aangeslagen dat ze wel bij de zitting aanwezig wil zijn, maar absoluut niet samen met Rick in één ruimte wil verblijven. Ze zit in een andere ruimte en kan de zaak volgen via een audioverbinding. Dat blijkt al snel niet nodig te zijn, aangezien Rick in geen velden of wegen te bekennen is.