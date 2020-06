Rijen poetst na de wolkbreuk: ‘Dat maandverbandje ruim ik zo wel even op’

Meer vuurwerk­vrije zones nodig in Breda: ‘Geen vuurpijlen op Grote Kerk’

7:00 BREDA - Er moeten meer vuurvrijezones komen in Breda. Dat stellen met name de coalitiegenoten D66 en VVD. De partijen vinden de drie zones die het college voorstelt te weinig. ,,Er zijn verpleeghuizen, kinderboerderijen, of neem het uitgaansgebied in de binnenstad.”