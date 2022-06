Roemenen bekennen onverwachts dubbele ramkraak in hartje Breda: ‘Ik deed het voor mijn moeder’

Of hij een verklaring mocht afleggen, begon Mariusz B. als eerste. ,,Ik heb het gedaan vanwege mijn moeder. Ik heb niet de middelen om haar naar het ziekenhuis te brengen. Ik wilde in Nederland gaan werken. Iemand beloofde werk, maar ik werd belazerd. Er was niks. Ik was wanhopig en moest mijn moeder helpen. Ik vind het heel spijtig en wil me honderd keer verontschuldigen.’’