Roland uit Breda bewaarde 20 jaar een frikandel buiten de vriezer: ‘Beestjes laten hem nu links liggen’

Heusden­hout in debat met gemeente­raad over toekomst wijk

8:00 BREDA - De wijkraad Heusdenhout in Breda gaat in debat met de gemeenteraad over de inrichting van de wijk. De wijkraad heeft 85 handtekeningen opgehaald voor een zogeheten burgerinitiatief. Voor een dergelijk debat zijn vijftig handtekeningen nodig.