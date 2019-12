Rollie de Rups gaat te Breda de kringloop in (en in Afrika zijn ze daar goed mee)

Deense duikboot­moord inspiratie voor speelfilm Bredanaar Roel Leijten

9:02 BREDA - BUOYANCY heet de eerste speelfilm van Bredanaar Roel Leijten. Het is een psychologische thriller, gebaseerd op de geruchtmakende Deense duikbootmoord twee jaar geleden. Het speelfilmdebuut gaat 15 januari in première in het Chassé Theater.