Rond de sporthal in Zundert wordt het groener, dankzij omwonenden als Carla

ZUNDERT - Om sporthal Onder de Masten kan het groener, dacht omwonende Carla Brabers. Samen met de uitbaters van het café in de sporthal nam ze het initiatief en de gemeente Zundert zag er wel wat in. Maandag is een aannemer begonnen.

,,Hier komen veel bloemen, vaste planten en struiken. Alle tegels gaan eruit”, Carla wijst de plekken aan, vlakbij haar huis. Ondertussen worden door de aannemer de eerste tegels gelicht. Dankzij haar initiatief wordt de ruimte rond de sporthal groener. Ze hoopt dat het gezelliger wordt, dat mensen niet alleen maar langs fietsen, maar ook eens blijven hangen.

Een explosie

Ze merkte al dat dit werkt toen ze de plantenbakken het dichtst bij haar huis zelf aanpakte. ,,Ik heb daar allemaal bloemen in gedaan, het was een explosie!” Mensen gingen op het randje van de plantenbakken zitten en maakten een praatje met elkaar, of met Brabers zelf als ze daar aan het werk was.

Ze wilde meer. Want nu haar wereld door intensieve zorg voor haar ouders kleiner wordt, merkt ze hoe belangrijk haar omgeving is. ,,Ik vind het leuk dat ze nu bij de sporthal beginnen.”

Volledig scherm Maandag begon de aannemer meteen met het verwijderen van oud groen, om er onder meer bloemen en andere vaste planten terug te kunnen plaatsen. © Fieke Nobel

Voor het eerst

Ook de andere buren waren maandag uitgenodigd om bij het begin van de werkzaamheden te zijn. Ze zijn blij dat de gemeente het groen aanpakt. ,,Eindelijk”, zegt Ria Höngens. Samen met haar man Jo is ze naar de sporthal gekomen. Ze wonen er sinds 2007 en hadden eigenlijk verwacht dat er al eerder wat aan gedaan werd. Ook Marian Dictus, die in de buurt woont, is er blij mee: ,,Dit was al heel lang nodig.”

Nu gebeurt het, dankzij onder andere Carla Brabers. Een unicum in de gemeente Zundert. Het is het eerste inrichtingsplan waar bewoners het initiatief namen. Wethouder Ellie Kools is er blij mee, zegt ze tegen hen. ,,Ik ben trots op jullie ideeën. Ik hoop dat dit op meer plekken gebeurt en dat Zundert zo groener wordt.”