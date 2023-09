Rood glazen, piramidevormig driehoekje: ‘Daar paste mijn plas niet in’

Door krakende knie kan turnster De Ruiter niet laten zien wat ze in haar mars heeft: 'Pijnlijk dat dit mij twee keer overkomt’

De strijd om de WK-tickets in het vrouwenturnen is één grote afvalrace. Vier kandidaten meldden zich op voorhand al af vóór de eerste kwalificatiewedstrijd. Die was voor Eve de Ruiter uit Teteringen al voorbij na de warming-up.