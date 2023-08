Roosendalers dreigen baan te verliezen als ze celstraf krijgen: werkstraf voor vuurwerkhandel, ook straf voor moeder

Gezond Trainen in een cirkeltje: ‘Liever zien we mensen twee of drie keer per week komen’

BREDA - ,,Laten we eerlijk zijn; tachtig procent van de mensen vindt er geen fluit aan om te fitnessen.” Het is geen reclame voor zijn eigen stiel die Koen Gerrits, fitnesscoach en mede-eigenaar van Medifit Fitness Breda hier maakt. Het is eerder een droge observatie. ,,Mensen willen afvallen of in vorm komen. Het fitnessen zelf vindt het gros niet leuk.”