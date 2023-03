Rotterdam vermaakt en verbaast tijdens Museumnacht: van buitenaardse foto’s tot zaklampentour

Frituur De Toerist dichtgetim­merd na brand, pand wacht al langer op sloopkogel

BREDA - Het bluswater druppelt dinsdagochtend nog vanuit het dak naar beneden en herinnert aan de brand de nacht ervoor in cafetaria De Toerist aan de Teteringsedijk in Breda, dat nu een paar maanden dicht is.