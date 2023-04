Scanauto gaat ook verkeerd geparkeerde auto’s op de bon slingeren: ‘Breda lijkt wel een politiestaat’

Bredaas cannabisbe­drijf Project C claimt 90 miljoen euro van de staat

BREDA - Project C, een initiatief om legaal cannabis te telen, claimt bijna 90 miljoen euro van de Nederlandse staat. Het gaat om inkomstenderving en schade die is geleden door al gemaakte kosten. Donderdag dient de zaak bij de bestuursrechter in Breda.