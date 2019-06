Schadeclaim na sluiting drugswoning in Breda

Een bewoonster van een flatwoning in Breda waar drugs werden gevonden, dient een schadeclaim bij de gemeente in. De sluiting van de woning blijkt achteraf niet helemaal volgens de regels te zijn verlopen.

In het appartement aan de Amerstraat werd vorig jaar november drie kilo drugs gevonden. De politie viel de woning binnen nadat voor de flat een schietpartij had plaatsgevonden. Twee mannen raakten daarbij gewond. Een van de twee werd door twaalf kogels getroffen, maar overleefde desondanks. In het appartement waar de drugs lagen, woonde zijn vriendin.

Terug naar haar ouders

De Bredase burgemeester Paul Depla liet daarop de woning voor een maand sluiten, zoals bijna altijd gebeurt als in een pand in Breda drugs gevonden worden of sprake is van ernstig geweld. De bewoonster moest tijdelijk haar woning uit, trok in bij haar ouders, maar besloot het er niet bij te laten zitten. Ze nam een advocaat in de arm en maakte bezwaar tegen de sluiting.

De onafhankelijke bezwarencommissie stelde de vrouw, die geen relatie meer met de neergeschoten man zegt te hebben, in het gelijk. De gemeente beriep zich bij de tijdelijke sluiting ten onrechte op een artikel uit de Gemeentewet inplaats van de Opiumwet. Dat was een verkeerde keuze, oordeelde de commissie die de gemeente adviseerde het besluit te herroepen.

‘We hebben het besluit teruggedraaid, maar om een andere reden.’

Dat is inmiddels gebeurd. Zij het dat Depla een andere uitleg aan het waarom geeft. ,,Wij hebben het besluit teruggedraaid. Maar we volgen de redenering van de commissie niet. De drugs werden in de berging gevonden, dus hadden we misschien niet de hele woning moeten sluiten. Maar ik blijf erbij dat bij een ernstige verstoring van de openbare orde, want dat was dit ook, dit soort maatregelen genomen moeten kunnen blijven worden.‘’

‘Mijn cliente heeft flink wat kosten moeten maken’

Volgens de advocaat van de vrouw, Wesley Welten, heeft zijn cliënte door de uithuiszetting kosten gemaakt die zijn opgelopen tot zo'n 2.500 euro. ,,Dat lijkt misschien veel geld, maar ze heeft dan ook flink wat kosten moeten betalen. Ze is uit nood ingetrokken bij haar ouders waar ze kost en inwoning heeft moeten betalen. Bovendien heeft ze parkeerkosten moeten maken omdat ze haar vergunning voor de Amerstraat bij haar ouders niet kon gebruiken. En dan is er ook gederfd woongenot. ‘’