Scheldebrouwerij met Brabantse brouwer Jeroen Havermans, behaalt zes prijzen op World Beer Awards

Brouwmeester Peter van den Eijnden startte 25 jaar geleden in zijn eigen keuken met het brouwen van bier in het Krabbegat in Bergen-op-Zoom. Eerst een zwaar winterbier en daarna kwamen De Zeezuiper en de Lamme Goedzak, twee bieren die nog altijd in het assortiment zitten. Tien jaar geleden stak de brouwerij de grens over en streek het neer op de transportzone in Meer.