Schietpartij bij overval in juwelier House of Pertijs in Breda: beveiliger gewond, vluchtauto aangetroffen

VideoBREDA - Juwelierszaak House of Pertijs aan de Parkstraat in Breda is woensdag op klaarlichte dag overvallen. Vier mannen bedreigden rond elf uur het personeel met een wapen en eisten geld en sieraden. De beveiliger van de winkel is bij het tumult gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is in de zaak geschoten, bevestigt de politie.

De overvallers stapten na de overval, die rond elf uur gebeurde, in een goud/zilverkleurige Volkswagen Golf en reden in volle vaart weg. Deze auto is op de Nieuwe Ginnekenstraat, ongeveer een halve kilometer verderop, onbeheerd aangetroffen. De omgeving rond de auto is met rode linten afgezet.

Van de overvallers ontbreekt op dit moment nog ieder spoor. De politie is met meerdere eenheden en een helikopter naar hen op zoek. In en rondom de juwelierszaak wordt er sporenonderzoek gedaan in de hoop belangrijke bewijzen te vinden.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werd er na de overval direct een traumahelikopter opgeroepen. Deze is in de buurt van de juwelierszaak geland. De arts van het traumateam heeft geholpen met de hulpverlening. Of hij met de beveiliger meegaat naar het ziekenhuis, is niet duidelijk.

Een andere betrokkene is bij de overval ook gewond geraakt. Hij is behandeld in de ambulance, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Of het een personeelslid of een bezoeker betreft, is niet duidelijk.

Volledig scherm Hulpdiensten bij de juwelier in Breda, die woensdagochtend is overvallen. © MaRicMedia / Perry Roovers

Burgemeester

Burgemeester Paul Depla woont vlak in de buurt van de juwelier en kwam kortstondig poolshoogte nemen. Inmiddels is hij weer vertrokken. Mensen die de vluchtauto zien rijden wordt geadviseerd niet zelf in te grijpen maar direct het alarmnummer te bellen.



Of de overvallers iets buit hebben gemaakt is niet bekend.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer informatie beschikbaar komt.

Volledig scherm Burgemeester Paul Depla is ook aanwezig. © MaRicMedia / Perry Roovers