Scooterrijder opgepakt in Breda na dodelijke aanrijding met fietser in Amsterdam

Het slachtoffer was een 73-jarige man uit Amsterdam. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten. Het ongeluk vond plaats op het fietspad dat de trambaan op het plein kruist. Op dat fietspad is het voor scooterrijders verboden om te rijden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar hoe het ongeval kon gebeuren. De bestuurder liet de scooter na het ongeluk achter en vluchtte te voet verder. Volgens de politie wordt de bestuurder verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. De 19-jarige man uit Rotterdam is donderdagochtend na onderzoek van de recherche in Breda gearresteerd. Waar precies in Breda wil de politie niet zeggen.

Op foto's is te zien dat op de plaats van het ongeval een deelscooter staat van het merk Felyx. Het bedrijf ‘betreurt het zeer’ dat een van hun deelscooters betrokken was. Felyx stelde - nog voor de arrestatie bekend was gemaakt - mee te werken met het onderzoek van de politie, al ‘weten we nog niet met zekerheid of de klant in ons systeem ook de berijder was,’ laat medeoprichter Maarten Poot weten.