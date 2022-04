Scouts Albert Schweitzer voelen zich klem gezet: ‘Als dit plan doorgaat, is het het einde van de scouting’

Weg moeten uit je tiny house in Breda, maar geen andere woning kunnen vinden: 'Vannacht weer geen oog dicht gedaan’

BREDA - Over drie maanden moet Marion Venema weg uit haar tiny house aan de Kesterenlaan in Breda. Langer mag ze daar niet blijven wonen. Zo staat het zwart-op-wit in het huurcontract dat ze heeft gesloten met corporatie Alwel. De vraag is alleen: waar moet je heen, als er geen woning te vinden is?

13:50