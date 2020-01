Sieb, écht de allereerste baby van 2020 in het Bredase Amphia

Grand Theatre in Breda krijgt met The Streetfood Club een hippe horecabe­stem­ming

17:27 BREDA - Het Grand Theatre in Breda, dat een jaar leeg heeft gestaan, krijgt een horecabestemming. Enkele ondernemers uit Utrecht hebben het monumentale gebouw aan het Van Coothplein gekocht van ondernemer Aad Ouborg en gaan er in de tweede helft van dit jaar The Streetfood Club beginnen.