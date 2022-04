Sint-Josephschool bestaat 100 jaar én zit al 100 jaar in hetzelfde gebouw: ‘Regels waren regels’

Achtervol­ging op hoge snelheid van Heerle tot Prinsen­beek, man (48) uit Breda aangehou­den

HEERLE/PRINSENBEEK - Agenten wilden in de nacht van donderdag op vrijdag in Heerle een voertuig controleren. De bestuurder van de auto, die gestolen bleek te zijn, dacht daar anders over en scheurde ervandoor. Hierop zette de politie een achtervolging in. Een 48-jarige man uit Breda is aangehouden.

22 april