Slachtoffers spreken verdachte van schietincident Reigerstraat Breda toe

Hij zou de schutter zijn geweest tijdens het voorval waarbij drie portiers en een bezoeker gewond raakten.

Medeverdachte A.D. (35) uit Hilvarenbeek moet zich verantwoorden voor poging tot doodslag, verbale bedreiging en openlijk geweld.

Net vrij, nu weer vast

De hoofdverdachte zit al vast sinds zijn aanhouding kort na de schietpartij eind vorig jaar.

Zijn kompaan was geschorst uit de voorlopige hechtenis. Maar hij is deze zomer bij een inval in Tilburg weer in de kraag gevat. Hij zou toen een locatieverbod hebben overtreden, dat hem was opgelegd na een vervroegde vrijlating.

Hij had net acht jaar uitgezeten voor moord, maar mocht niet in Tilburg komen. Bij zijn arrestatie trof de politie in het huis waar hij was een pistool aan. Daarvoor moet hij nog afzonderlijk voor de rechter verschijnen.

De schietpartij in de Reigerstraat had plaats in de nacht van zaterdag op zondag op 29 december. Er ontstond een vechtpartij toen beveiligers enkele mensen de toegang tot het café ontzegden vanwege hun gedrag en kleding (trainingsbroeken). Twee van hen vierden hun boosheid kennelijk eerst bot op een klant.

Volledig scherm Schietpartij in centrum Breda. © Perry Roovers - MaRicMedia

Vervolgens liep een portier van een ander café, die te hulp schoot, een gebroken kaak en jukbeen op. Opeens trok één van de verdachten een pistool. Twee beveiligers van De Kapitein liepen schotwonden op, in de voet en het bovenbeen. Een klant van het café werd in beide bovenbenen geraakt. Beide verdachten werden binnen een uur opgepakt.

Spreekrecht

De rechter-commissaris zal nog drie getuigen horen. Maar de inhoudelijke zitting staat al wel gepland op 14 oktober. Een aantal slachtoffers zal dan ook gebruik maken van hun spreekrecht.