Slachtoffers van misbruik wachten soms jarenlang op hulp, 10 jaar is geen uitzondering

Kritiek op grote verschil­len avondklok­boe­tes per gemeente: ‘Niet bevorder­lijk voor het draagvlak’

20 maart De Nederlandse BOA Bond is niet onverdeeld gelukkig met de grote verschillen per gemeente bij het uitdelen van boetes voor het overtreden van de avondklok. ,,Dit is niet bevorderlijk voor het draagvlak voor deze maatregel‘’, zegt woordvoerder Erik Lakeman.