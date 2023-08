Slogans, statiegeld en ze smijten het nóg gewoon op straat

Voorzitter Profwieler­ron­de in Et­ten-Leur: ‘Superver­ve­lend natuurlijk, maar laat vechtpar­tij al die mooie uren daarvoor niet overschadu­wen’

ETTEN-LEUR - Voorzitter Ronnie Buiks van de Profwielerronde in Etten-Leur wil er niet te veel woorden aan vuil maken. ,,Het was de hele dag feest, voor iedereen. We willen zo’n vechtpartij aan het eind van een feestdag dan ook niet te veel aandacht geven.”