Slowaaks international moet rechtsback probleem NAC oplossen: mogelijk debuut in derby met Willem II

Teterin­gers onder elkaar aan het dorpsmaal: ‘Eten verbindt’

TETERINGEN - ,,We willen vooral zoveel mogelijk mensen uit Teteringen bij elkaar krijgen”, omschrijft Martje Raaijmakers haar motivatie. Zaterdagmiddag was de vierde editie van de Dorpsmaaltijd op het Willem Alexanderplein in Teteringen. Met zoals tot nu toe ieder jaar een nieuw element, om de aantrekkelijkheid te blijven waarborgen. Dit jaar is dat: de aansluitende Dorpsborrel.