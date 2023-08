Spookrijder veroorzaakt levensgevaarlijke situatie in Breda: auto's moeten op laatste moment uitwijken

Racen tussen de winkels van Arendshof, voor ‘echte autojon­gens’ (en -meis­jes!)

OOSTERHOUT - Ondernemers in de Oosterhoutse binnenstad willen hun bezoekers deze zomer verrassen met uiteenlopende extra activiteiten in het centrum. Met live muziek, performances of, zoals dit weekend, een circuit met radiografisch bestuurbare auto’s in het midden van winkelcentrum Arendshof.