Spookrijders (33 en 17) die omkwamen bij ongeval in Prinsenbeek mogelijk betrokken bij schietincident in Roosendaal

MET VIDEOPRINSENBEEK - De mensen in de spookauto van het fatale ongeluk op de A16 bij Prinsenbeek waren mogelijk betrokken bij een schietpartij in Roosendaal. Dat meldt de politie. Bij de schietpartij raakte een 19-jarige man uit Roosendaal gewond.

De auto die het dodelijk ongeval op de A16 veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie omdat de inzittenden mogelijk betrokken waren bij een schietpartij op de Burgerhoutstraat in Roosendaal. Achtervolgende agenten die de verdachte auto probeerden bij te houden, staakten de achtervolging toen het voertuig met hoge snelheid ging spookrijden.

Drie doden

De fatale botsing gebeurde rond 23.25 uur voorbij de afslag Breda en Prinsenbeek, in de richting van Hazeldonk. Onder de overledenen is de bestuurder van de spookauto, een 33-jarige man uit Tilburg en zijn bijrijder, een 17-jarige jongen uit Harreveld. De derde persoon in de spookauto, een 19-jarige man uit Drunen, raakte zwaargewond.

De derde overledene, een 54-jarige man uit Rotterdam, zat in de andere auto. Een hond in diezelfde auto bezweek ook aan zijn verwondingen. Daarnaast zaten een 51-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter uit Antwerpen in de auto. Beiden raakten gewond.

Verklaringen gewonden

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De drie gewonden werden met spoed met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. ‘Als zij daartoe in staat zijn dan worden verklaringen van hen opgenomen’, schrijft de politie. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Voor de collega’s die het ernstige ongeval afhandelen en die geprobeerd hebben de slachtoffers te redden, wordt Team Collegiale Ondersteuning (TCO) gewaarschuwd, zo meldt de politie. Dit zijn speciaal opgeleide politiemensen die de betrokken collega’s opvangen.

Weg uren dicht

De brokstukken lagen vannacht verspreid over de weg. De A16 was vannacht uren dicht voor onderzoek. Inmiddels is de weg weer open. De politie verwacht in de loop van de dag meer informatie over de toedracht van het ongeval te kunnen geven.

Volledig scherm Bij een botsing tussen een spookrijder en een ander voertuig op de A16 bij Prinsenbeek, zijn drie mensen en een hond overleden. © Perry Roovers/Eye4images

