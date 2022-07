Sproeien met slootwater in deel West-Brabant weer aan banden

met video Met koelbox en knakwor­sten genieten van de Acht: ‘Hier heb je het beste uitzicht’

CHAAM - Op weg naar de Dorpsstraat stapt een bebaarde man wiebelend uit die ene Dixie langs de kant van de weg. Het is de ochtend na de Nacht van Chaam. Het parkeerterrein buiten het dorp stroomt vol. De Acht is al begonnen; kinderen en amateurs. Ze hebben in Chaam twee jaar op die familiereünie moeten wachten.

