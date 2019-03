Statenverkiezingen Brabant: ‘Thuisblijvers zijn gek’

'Badkuip' Breda wacht heftige klimaat­ingre­pen

18 maart BREDA - Zonneschermen boven winkelstraten, holle wegen waar het water blijft staan, tegels uit de tuin en regentonnen er in. De Bredase klimaatwethouder Paul de Beer is klaar voor 'heftige' ingrepen. ,,Ik moet wel. De klimaatverandering is aan de gang. We moeten nu maatregelen nemen om daar niet al te veel last van te krijgen.''