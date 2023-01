Steeds meer boa’s in Breda, het aantal boetes vliegt door het dak

Linda Blij verrast mensen met haar gedichtjes: ‘Het draait om de verwonde­ring’

BREDA - Met haar rode koffer, gele typemachine en vriendelijke blik is Linda Blij van Liefbrief een verschijning in Breda. Afgelopen zomer zat ze op vrijdagen vaak in Park Valkenberg. Nu het kouder en natter wordt, zwerft ze door de stad om mensen te verwonderen met haar gedichtjes.

7 januari