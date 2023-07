Stichting Elluf Elluf Viering draagt stokje over aan OCS De Smulnarren

Update en video Krantenbe­zor­ger (74) overvallen en bedreigd met mes bij tankstati­on, daders op de vlucht in zijn auto

BREDA - Een 74-jarige krantenbezorger is zaterdagochtend beroofd door twee gemaskerde mannen bij een tankstation aan de Zwijnsbergstraat in Breda. De politie is op zoek naar de twee daders, die er met de auto van het slachtoffer vandoor zijn gegaan.