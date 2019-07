Stijging huurprijzen vrije sector vlakt af, ook in Den Bosch flinke afname

Er lijkt een einde te komen aan de turbulente prijsstijgingen in de vrije huursector. In het tweede kwartaal steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs in de vrije sector met slechts 3,1 procent, de kleinste toename in ruim vier jaar tijd. De prijsstijging in Den Bosch bleef daar met 1,8 procent zelfs ver onder. In Breda, Eindhoven en Veldhoven stegen de huurprijzen echter nog fors. Dat concludeert verhuursite Pararius.nl woensdag op basis van eigen cijfers.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter kwam in het tweede kwartaal uit op 16,31 euro. ,,De vraag naar woningen is nog steeds veel groter dan het aanbod, maar er zit een grens aan wat mensen kunnen en willen betalen”, verklaart Pararius-directeur Jasper de Groot.

Ook in de grote steden, waar de huurprijzen eerder nog explosief stegen, vlakte die stijging af. Uitzondering daarop is Eindhoven, waar de prijzen met 7,3 procent stegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Quote Eindhoven is de enige grote stad waar de prijzen sterk stegen. Jasper de Groot, directeur Pararius

,,Eindhoven is de enige grote stad waar de prijzen sterk stegen. De prijzen zijn hier dan ook nog relatief laag in vergelijking met andere grote steden. Er zit nog rek in de prijzen, en dat laten onze cijfers hier mooi zien”, verklaart Pararius-directeur Jasper de Groot. Nieuwe huurders betaalden in Eindhoven 14,73 euro huur per vierkante meter per maand, nog altijd bijna tien euro onder de gemiddelde vierkantemeterprijs in Amsterdam.



In de andere grote steden Amsterdam (2,8 procent), Rotterdam (2,8 procent) en Utrecht (0,3 procent) bleef de stijging van huurprijzen beneden het gemiddelde. Alleen Den Haag liet met 4 procent een wat hogere stijging zien.

Middelgrote steden

Ook de huurprijzen van een dertigtal steden zijn op een rijtje gezet. Daarin valt de forse prijsstijging op in Veldhoven, ten opzichte van vorig jaar betalen nieuwe huurders een 14,7 procent hogere huurprijs. In Breda stegen de prijzen met 10,7 procent.

Den Bosch liet het afgelopen kwartaal een positiever klimaat zien voor huurders, met een prijsstijging van 1,8 procent. Een groot verschil met het tweede kwartaal van 2018 (9,7 procent). In Bergen op Zoom daalden de prijzen juist fors. Liet de stad in 2017 nog een prijsstijging zien van 17,2 procent, sinds eind 2018 kelderde dat percentage, in het afgelopen kwartaal zelfs met 6 procent.

Volgens Pararius ‘is het hoogtepunt in de middelgrote steden nog niet bereikt’.

Vraag versus aanbod