Stormloop op gratis energieadvies in Etten-Leur: van zonnepaneel tot ‘ik zou die jacuzzi maar uitzetten’

met video Politie onderzoekt dood 7 weken oude baby in Breda, buurt geschokt: ‘Vanmiddag zou er een babyborrel zijn’

BREDA - De politie onderzoekt het overlijden van een zeven weken oude baby in Breda. Vermoed wordt dat het jongetje een onnatuurlijke dood is gestorven. Forensisch rechercheurs zochten zaterdagochtend urenlang in het ouderlijk huis naar eventuele sporen.