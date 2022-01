Stralingsklachten in Nederland niet erkend, maar: ‘In Oostenrijk is het heel normaal dat de wifi ’s nachts uitgaat’

Aan het werk in een gesloten horecapand: ‘Met twee cappucci­no's per uur heb je je geld er al uit’

BREDA - De ondernemer is erbij gebaat. En de thuiswerker of student. Via Choosewise.co kun je ondanks de lockdown toch een werkplek huren in gesloten horecagelegenheden. Zo ook in Breda.

6 januari