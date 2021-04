Streep door vrijspraak in hoger beroep: Theo van P. veroordeeld voor fatale mishandeling Otto Vriends

Richting code zwart of dalen de cijfers? Amphia en Bravis Ziekenhuis stellen prognoses constant bij

26 april BREDA/ROOSENDAAL - Raken de ziekenhuizen verder in het nauw of zet de daling van het aantal opgenomen coronapatiënten snel in? Het is koffiedik kijken op dit moment. ,,We houden met alle scenario's rekening.”