Streetfood Club in oud Bredaas theater opent binnenkort: 'Kleurrijk, uitgesproken en gewaagd’

Er wordt nog volop gewerkt in de voormalige cinema. Maar nu is al te zien dat het straks een spectaculaire zaak wordt, met vele gezichten. ,,Ons concept is kleurrijk, uitgesproken en gewaagd”, vertelt Wes Schreutelkamp, die met zeven compagnons eigenaar is van de Streetfood Club in Breda en Utrecht. ,,Daar bestaan we vier jaar en is de zaak mega-populair, met zo’n 5000 gasten per week.”