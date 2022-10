Stripfestival Breda: Joris Mertens wint Willy Vandersteenprijs voor ‘Bleekwater’

‘Bleekwater’ is het verhaal van François, chauffeur voor een stomerij in een grote, anonieme stad; een plek waarin het altijd lijkt te regenen. Lichtpunten in François’ dag zijn de dagelijkse bezoekjes aan de krantenkiosk en zijn stamcafé Monico waar hij traditiegetrouw zijn eerste pint van de dag drinkt. Een monotoon en eenzaam bestaan, tot François geconfronteerd wordt met een dramatische situatie.

De jury koos dit boek uit bijna 200 Nederlandse strips en spreekt in geval van Bleekwater over ‘een strip die qua sfeerschepping zijn gelijke niet kent’. ‘Een strip die daarmee ook de grenzen van het medium oprekt. En dat zonder overdreven experimentele drang.’

De Willy Vandersteenprijs is een initiatief van Stripgids in samenwerking met Sabam for Culture, de erven Vandersteen en Stripfestival Breda. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5000 euro. Het Stripfestival Breda vindt plaats in het weekend van 15 en 16 oktober in het Chassé Theater. Burgemeester Paul Depla overhandigt de prijs zondagmiddag.