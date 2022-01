Stroomhuisje in Chaam vat vlam, meerdere postcodes zonder stroom

Straf van ontsnapte en gedode Nederlan­der (21) zat er bijna op: gaat om Kenneth B.

BREDA - De 21-jarige ontsnapte gedetineerde uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda die woensdag in België werd doodgeschoten is Kenneth B. Dat zegt de Belgische krant Gazet van Antwerpen van de Belgische justitie te hebben gehoord. Hij zat aan het einde van zijn jeugd-TBS. Kenneth B. werkte daarom al buiten de jeugdgevangenis, waar hij woensdag drie uur ongeoorloofd afwezig was.

13 januari