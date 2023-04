Studenten houden conferentie over dance: ‘Waarom worden jongeren geweerd bij danceparty’s?’

Zwaar gecrashte wielren­ster in Chaam is dochter (20) van Servais Knaven, ze heeft geen idee wat er is gebeurd

Met de maandag hard gevallen wielrenster Senne Knaven gaat het ‘naar omstandigheden’ al een stuk beter. ‘Maar het verontrustende is dat we nog altijd niet precies weten wat er precies is gebeurd’, zegt haar vader en ploegleider Servais Knaven.