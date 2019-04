Studie naar lightrail-verbinding tussen Breda en Tilburg is nooit uitgevoerd

Expositie Bevochten Baronie officieel geopend

9:00 Onder grote belangstelling heeft wethouder Paul de Beer donderdag in het Stedelijk Museum Breda de expositie ‘Bevochten Baronie: 75 jaar bevrijding’ officieel geopend. De tentoonstelling, te zien in projectruimte NEXT, is een samenwerkingsverband tussen het Stedelijk Museum en zeven andere musea uit de Baronie.