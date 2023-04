Stuivertje wisselen aan kop van het Zilveren Schoen-klassement: Leinders verdringt Idabdelhay

met video Banzuzi maakt van ‘gekke middag’ toch nog mooie middag voor NAC: ‘Niemand had dit nog gedacht, volgens mij’

Ezechiel Banzuzi was dinsdagmiddag dé man in een bizarre ontknoping. Met zijn rake kopbal zorgde hij ervoor dat NAC aan het kwartiertje voetballen tegen Willem II toch nog een puntje over hield. ,,Ik ben blij dat ik die ene goal mag maken. Maar met supporters erbij was het nog mooier geweest.”