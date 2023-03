Stuur uw foto in als deelnemer aan de actie NLdoet

Dit weekend staat voor veel vrijwilligers in het teken van de actie NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het is een initiatief van het Oranje Fonds gezamenlijk met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties. Dat kunnen diverse activiteiten zijn. Een opknapbeurt voor het buurtcentrum. Een schoonmaakactie bij de voedselbank of een verwendagje voor ouderen in het verzorgingshuis.

Laat ons weten voor welke organisatie u zich heeft ingezet. Mail uw foto, in jpeg-bestand en minimaal 1 MB groot, vergezeld van informatie over wie er op de foto staat, waar de foto is genomen en wat u heeft gedaan tijdens deze dag. Mailadres: mijnbndestem@bndestem.nl. Dan kunnen we een compleet bijschrift maken bij uw foto. En wie weet komt uw foto in de krant terecht of anders online.