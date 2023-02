’t Aogje koestert al 66 jaar het dorpsgevoel: ‘Maar eigenlijk moeten we opnieuw beginnen’

Geen 11, maar 10 jaar cel voor voetbal­moord Breda

DEN BOSCH – Omdat het gerechtshof in Den Bosch veertien maanden te lang bezig was met de voetbalmoord in Breda, heeft verdachte Bredanaar Antonije M. (41) een jaar minder straf gekregen. Het hof legde dinsdag in hoger beroep tien jaar cel op, in plaats van de elf die hij in juli 2020 bij de rechtbank kreeg.

31 januari