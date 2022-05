Talentenproject Nieuwe Vincent in Zundert van start

Vluchteling over de vloer Nataliia uit Oekraïne woont nu in Breda: ‘Bij vluchtelin­gen denk je aan zielige mensen, wij zijn niet zielig’

BREDA - Zeven broodtrommels staan klaar op tafel. Het is spitsuur in de badkamer én het is druk aan het ontbijt. Sinds een paar dagen gaat ons complete zeventallige gezin naar school. Vier leerlingen, twee docenten en één vrijwilliger.

21 mei