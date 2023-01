Terheijdense truckers zijn dieseldiefstal beu: ‘Soms slaan ze gewoon een gat in de tank’

Oud-schaatskam­pi­oen Gianni Romme nieuwe manager IJsbaan Breda en zwembad Wolfslaar

BREDA - Voormalig schaatscoryfee Gianni Romme (49) gaat per 1 mei in Breda aan de slag als locatiemanager van de IJsbaan Breda en zwembad Wolfslaar. Daarmee keert de geboren Madenaar terug naar Brabant, na zes jaar in Enschede te hebben gewerkt.

17 januari