Terrorismeverdachte uit Breda niet verdacht van plannen van aanslag

,,Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat hij bezig was met het plannen van een aanslag”, aldus de woordvoerder.

De verdachte is een geboren Somaliër en heeft zowel de Nederlandse als de Somalische nationaliteit. De OM-woordvoerder kon niet zeggen of de verdachte als vluchteling naar Nederland kwam.

Geboren Somaliër

De man werd aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij terrorisme: hij zou zich in Somalië hebben aangesloten bij Al Shabaab, een jihadistische organisatie die verbonden is aan Al Qaida. Hij keerde vermoedelijk eind vorig jaar terug naar Nederland, na in Somalië te zijn getraind door Al Shabaab. Pas kort geleden werd duidelijk dat de man in Breda woonde.

De man werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld in afwachting van het onderzoek dat naar hem loopt.

Breda en terrorisme

Volledig scherm Aweys S. maakt een selfie op het vliegveld vlak voordat hij een aanslag wilde plegen in Londen voor het stadion van Tottenham Hotspur. © Archief BN DeStem / Duncan Gardham © RV Het is niet de eerste keer dat Breda wordt geassocieerd met terrorisme. Vorig jaar werd in Londen de toen 38-jarige Aweys S. veroordeeld voor terrorisme. Hij stond op het punt af te reizen naar Syrië, om daar te vechten voor IS. Ook zei hij zoveel mogelijk joden te willen vermoorden in Londen en zei hij van plan te zijn een aanslag te plegen op de Britse vorstin Elizabeth of oud-premier David Cameron.



S. woonde sinds 2010 met zijn vrouw en vijf kinderen in Breda, na te zijn gevlucht uit Somalië. Ook hij had een Nederlands paspoort.

Nederlandse zelfmoordterroriste

Al-Shabaab is in 2004 ontstaan en wil in Somalië een islamitische staat vestigen, gebaseerd op de Koran. Al-Shabaab controleert inmiddels grote delen van zuidelijk en centraal Somalië.

Al Shabaab pleegde in 2015 en 2016 verschillende aanslagen in Somalië, in de hoofdstad Mogadishu, waarbij tientallen slachtoffers vielen. Een van deze aanslagen, in februari 2015 op een hotel, werd gepleegd door een Nederlandse vrouw. Zij zou als receptioniste in het hotel hebben gewerkt en pleegde een zelfmoordaanslag waarbij twintig mensen om het leven kwamen.