Terug naar het tennis van de jaren ’80 op het tennisveld door Sunset Cinema

INTERVIEW Ernstig gehandicap­te Zairo overleed na veel te heet bad: ‘Het contact verliep vooral via zijn ogen’

Het beeld van haar ernstig verbrande pleegzoon Zairo laat Petra Nuijes (55) niet los. De meervoudig gehandicapte jongen bezweek in 2020 op veertienjarige leeftijd nadat hij door een zorgverlener in een zeer heet bad was gezet. Donderdag begint de rechtszaak tegen de zorgverlener, die verdacht wordt van dood door schuld. Petra en dochter Sharonna (30) vertellen na bijna drieënhalf jaar radiostilte hun verhaal: ,,Zairo werd mishandeld toen hij net op de wereld was en hij ging er mishandeld weer van af. Dat doet ons oneindig verdriet”