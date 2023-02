Terugbetalen coronasteun nekt niet alleen sterrestaurant: 10 procent bedrijven heeft daar grote moeite mee

Hoe de Bredase wijk Schorsmo­len een stedelijk litteken werd: ‘Een hele wijk verdween van de kaart’

BREDA - Het had een mooie, gezellige, hippe wijk kunnen zijn, maar de negentiende-eeuwse Bredase centrumbuurt Schorsmolen werd rond 1980 tot de laatste steen gesloopt. Wat ervoor in de plaats kwam, doet menigeen nog altijd in huilen uitbarsten. Wordt het ooit nog wat met de wijk?