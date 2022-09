Teteringen krijgt eindelijk nieuw dorpshart, bouwactiviteiten op Scheperij van start

Nieuw schoolge­bouw Jacinta maakt een einde aan ouderwets onderwijs

BREDA – Bij katholieke basisschool Jacinta in Breda is woensdag het nieuwe gebouw feestelijk geopend. De nieuwbouw is ontworpen met het idee dat kinderen het beste leren in een speelse omgeving die weinig weg heeft van een klaslokaal.

21 september