Theo de Best (86) tekent al zijn hele leven: ‘Ik vroeg 25 gulden voor een portret’

De hobbykamer van...BREDA - Als jong jongetje tekende Theo de Best (nu 86) al als de beste. In zijn tijd als dienstplichtig militair maakte hij tekeningen voor zijn makkers, tegen betaling van een kleine vergoeding. ,,Ik vroeg dan 25 gulden voor een portret. En als ik dan een aardig centje bijeen had, dan gingen we naar de kroeg.”

De passie voor het tekenen is nooit verdwenen. De Best deelt zijn hobbykamer, een gigantische ruimte op de eerste verdieping van hun woning, samen met zijn vrouw. Zij werkt met keramiek, hij is bezig met potlood en papier.

Amerikaanse geschiedenis

Veel werk bewaart De Best in mappen, maar er hangen ook een x-aantal werken van hem in de hobbyruimte. Voornamelijk beroemdheden uit de Amerikaanse geschiedenis. Native Americans als Sitting Bull, Geronimo en Red Cloud.

Dat de ene hobby leidt tot de andere blijkt: ,,Ik heb me erg verdiept in de geschiedenis en cultuur van de Indianen”, geeft De Best aan. Veel van zijn inspiratie doet De Best online op. Hier vindt hij geschikte portretten om na te maken. Hij pakt er een tweetal grote, zwarte mappen bij vol eerder werk.

In de eerste komen we mensen tegen uit culturen van over de hele wereld. Van Hollandse dames in klederdracht tot een breed lachende Aboriginal. En eigenlijk zo’n beetje alles wat daar tussen zit. ,,Ik ben bijna elke dag hier te vinden”, laat De Best weten.

Kleurrijke vlinders

De tweede map bestaat voornamelijk uit natuurtekeningen. Waaronder een aantal prachtig kleurrijke vlinders. ,,Dat is ook een hobby van me geweest”, vertelt De Best erbij. ,,Ik heb jarenlang vlinders opgekweekt. Dat deed ik in kooitjes in de tuin. Dat lukt me nu niet meer omdat ik last heb van mijn benen.”

Wanneer De Best bezig is met een werk, dan is hij ook alleen dáár mee bezig. ,,Het is nooit zo dat ik met meerdere werken tegelijk bezig ben.” Wat dus wel kan, is dat hij en zijn vrouw tegelijk bezig zijn, elk met hun eigen hobby.